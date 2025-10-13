Металлоконструкции и резервуары в Красноярске - ЗаМК

создавая спокойную
надежность

эксперт в изготовлении резервуаров, строительных и нестандартных металлоконструкций

Проектирование

Собственное конструкторское бюро. Проектируем металлоконструкции для о...

ПРОИЗВОДСТВО

Высокая квалификация сотрудников и современное профессиональное оборуд...

НАНЕСЕНИЕ ОГНЕЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ (ОГЗ)

Комплексный подход к проработке проекта по поставке МК и резервуарного...

Доставка

Доставка собственным транспортом. От Калининграда до Дальнего Востока,...

О нас

О НАС

Проектируем, изготавливаем и поставляем горизонтальные емкости и резервуары, строительные и нестандартные конструкции по всей РОССИИ

2011

Год основания

115 000+

тонн металлоконструкций

196

Квалифицированных сотрудников

21 500

м2 производственных площадей

10 000

м2 открытых складских помещений металлопроката

9 500+

тонн/год производительность

ПОСТАВКИ В ДЕСЯТКИ
ГОРОДОВ РОССИИ

QR-код для виртуальной реальности

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Сканируйте
QR-код

Изучайте все реализованные
проекты компании ЗаМК

Каждый проект
с аудиодорожкой

Подробная информация
о каждом объекте

НАШИ ПРОЕКТЫ

НОВОСТИ

Когда привычные схемы не работают, Сосновоборский ЗаМК предлагает решение
13 октября 2025

Когда привычные схемы не работают, Сосновоборский ЗаМК предлагает решение

Классические схемы строительства ГОК и ЗИФ в России больше не работают в связи с мировыми тенденциями, коснувшимися нашей страны. Отточенные десятилетиями цепочки поставок оборудования, материалов и комплектующих разрушены. Поиски альтернативных вариантов требуют времени и усилий, и это выливается в серьёзные дополнительные расходы. В такой ситуации остро требуются решения, которые помогают реализовать проекты без потери качества, увеличения сроков и капитальных затрат.

Сосновоборский завод металлоконструкций: высокотехнологичный подход — залог успеха
6 октября 2025

Сосновоборский завод металлоконструкций: высокотехнологичный подход — залог успеха

Крупные добывающие предприятия заинтересованы в сотрудничестве с надёжными поставщиками — высокотехнологичными заводами по производству металлоконструкций. Сосновоборский ЗаМК (завод металлических конструкций) — одно из ведущих предприятий России в этой области.

Безопасность и эффективность: как завод «ЗаМК» обеспечивает надежными металлоконструкциями добывающие компании России
6 октября 2025

Безопасность и эффективность: как завод «ЗаМК» обеспечивает надежными металлоконструкциями добывающие компании России

Добывающая промышленность, являясь фундаментом российской экономики, предъявляет исключительные требования к своей инфраструктуре.

КОНТАКТЫ

Телефон+7 (913)-534-5515
Эл. почтаsale@smk124.ru
Адрес Красноярский край,
г. Сосновоборск,
ул. Заводская, д.1, корп. 2
Соцсети

