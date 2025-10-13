Когда привычные схемы не работают, Сосновоборский ЗаМК предлагает решение

Классические схемы строительства ГОК и ЗИФ в России больше не работают в связи с мировыми тенденциями, коснувшимися нашей страны. Отточенные десятилетиями цепочки поставок оборудования, материалов и комплектующих разрушены. Поиски альтернативных вариантов требуют времени и усилий, и это выливается в серьёзные дополнительные расходы. В такой ситуации остро требуются решения, которые помогают реализовать проекты без потери качества, увеличения сроков и капитальных затрат.