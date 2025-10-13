Металлоконструкции и резервуары в Красноярске - ЗаМК
создавая спокойную
надежность
эксперт в изготовлении резервуаров, строительных и нестандартных металлоконструкций
Проектирование
Собственное конструкторское бюро. Проектируем металлоконструкции для о...Подробнее об услуге Проектирование
ПРОИЗВОДСТВО
Высокая квалификация сотрудников и современное профессиональное оборуд...Подробнее об услуге ПРОИЗВОДСТВО
НАНЕСЕНИЕ ОГНЕЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ (ОГЗ)
Комплексный подход к проработке проекта по поставке МК и резервуарного...Подробнее об услуге НАНЕСЕНИЕ ОГНЕЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ (ОГЗ)
Доставка
Доставка собственным транспортом. От Калининграда до Дальнего Востока,...Подробнее об услуге Доставка
О НАС
Проектируем, изготавливаем и поставляем горизонтальные емкости и резервуары, строительные и нестандартные конструкции по всей РОССИИ
2011
Год основания
115 000+
тонн металлоконструкций
196
Квалифицированных сотрудников
21 500
м2 производственных площадей
10 000
м2 открытых складских помещений металлопроката
9 500+
тонн/год производительность
ПОСТАВКИ В ДЕСЯТКИ
ГОРОДОВ РОССИИ
ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Сканируйте
QR-код
Изучайте все реализованные
проекты компании ЗаМК
Каждый проект
с аудиодорожкой
Подробная информация
о каждом объекте
НАШИ ПРОЕКТЫ
Реакторный блок секции замедленного коксования – Металлоконструкции коксовых камер для Ачинского НПЗ
Изготовление резервуаров для учебной базы МЧС в г. Дивногорск
Конструкции элементов входной группы и рекламных конструкций для строительного гипермаркета Леруа Мерлен
Склад заготовок и комплектующих для производства котлов
Тройник, трубопровод в г. Ачинск
Поставка большого объема резервуаров с различными клапанами и антикоррозийным защитным покрытием (АКЗ)
Изготовление свай противопучинных
Металлический бункер для остатков пивоваренного сырья
Изготовление металлических силосов для хранения цемента в г. Сосновоборск
Изготовление металлических резервуаров с оберткой металлической полимерной в поселке Кропоткин, Иркутская область
Изготовление металлических газоходов
Металлические колодцы в Архангельск
Резервуары с теплоизоляцией, электрообогревом в п. Магистральный
Резервуары для нефтепродуктов 1,5м3 в с. Богучаны
Комплект балок под радиоактивные секции
Опорные фундаменты и зашивные листы для формирования блоков под радиоактивные отходы в Приморском крае
Каркас (Рама) под теплообменное устройство в г. Усть-Кут.
Металлоконструкции склада в г. Сосновоборск
Резервуары вертикальные стальные, объемом 50м3 в г. Усть-Кут
Отгрузка металлоконструкций склада в г. Лесосибирск
Металлический бункер для приема руды
Многоуровневая парковка в центре Красноярска
Изготовление металлических газоходов до объекта НОРНИКЕЛЬ
НОВОСТИ
Когда привычные схемы не работают, Сосновоборский ЗаМК предлагает решение
Классические схемы строительства ГОК и ЗИФ в России больше не работают в связи с мировыми тенденциями, коснувшимися нашей страны. Отточенные десятилетиями цепочки поставок оборудования, материалов и комплектующих разрушены. Поиски альтернативных вариантов требуют времени и усилий, и это выливается в серьёзные дополнительные расходы. В такой ситуации остро требуются решения, которые помогают реализовать проекты без потери качества, увеличения сроков и капитальных затрат.
Сосновоборский завод металлоконструкций: высокотехнологичный подход — залог успеха
Крупные добывающие предприятия заинтересованы в сотрудничестве с надёжными поставщиками — высокотехнологичными заводами по производству металлоконструкций. Сосновоборский ЗаМК (завод металлических конструкций) — одно из ведущих предприятий России в этой области.
Безопасность и эффективность: как завод «ЗаМК» обеспечивает надежными металлоконструкциями добывающие компании России
Добывающая промышленность, являясь фундаментом российской экономики, предъявляет исключительные требования к своей инфраструктуре.
КОНТАКТЫ
г. Сосновоборск,
ул. Заводская, д.1, корп. 2
